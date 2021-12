Ucraina: Zelensky ringrazia Biden per forte sostegno Usa

(ANSA) - KIEV, 09 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il suo omologo Usa Joe Biden per il "costante, deciso e forte sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale" del suo Paese nel quadro delle tensioni militari con la Russia, in una telefonata avuta oggi con l'inquilino della Casa Bianca. Il leader di Kiev ha inoltre "ribadito il suo saldo impegno alla ricerca della pace". Lo riferisce la presidenza ucraina in una nota. (ANSA).