Ucraina: Putin, situazione nel Donbass sembra un genocidio

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - La situazione del conflitto all'est dell'Ucraina nel Donbass "sembra un genocidio". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro del Consiglio del Cremlino per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani, citato dalla Tass. "Sia tu che io sappiamo ciò che sta accadendo in Donbass. Sembra effettivamente un genocidio, come hai detto", ha dichiarato il leader del Cremlino, rivolgendosi al direttore dell'agenzia di stampa Rossiya Segodnya, Kirill Vyshinsky. Secondo Putin, la russofobia sarebbe il primo passo verso questo "genocidio". (ANSA).