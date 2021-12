Pechino 2022: Cina, Usa e alleati pagheranno un prezzo

(ANSA) - PECHINO, 09 DIC - La Cina ha avvertito Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna e Canada che si pentiranno di aver deciso di lanciare un boicottaggio diplomatico congiunto contro delle imminenti Olimpiadi di Pechino 2022. "L'uso da parte di Stati Uniti, Australia, Gran Bretagna e Canada della piattaforma olimpica per la manipolazione politica è impopolare e autoisolante, e inevitabilmente porterà a pagare il prezzo per le loro azioni illecite", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, nel suo briefing. "Lo sport non ha nulla a che fare con la politica. I Giochi non sono un palcoscenico per atteggiamenti politici", ha aggiunto. (ANSA).