Putin, 'criminale osservare silenti ingresso Kiev in Nato'

(ANSA) - MOSCA, 08 DIC - Osservare passivamente gli sviluppi della possibile adesione dell'Ucraina alla Nato sarebbe un comportamento criminale. Lo ha detto Vladimir Putin, commentando i risultati del colloquio con Joe Biden. Il presidente russo ha precisato che entro "giorni o settimane" la Russia presenterà agli Usa le sue proposte sul dossier sicurezza in Europa. La Nato, ha sottolineato il leader russo, conduce d'altra parte una politica "apertamente conflittuale" nei confronti della Russia.

Lo riporta la Tass. "Il presidente Joe Biden e io abbiamo concordato durante la nostra conversazione di ieri di continuare la discussione" sul tema delle garanzie di sicurezza alla Russia e dell'espansione della Nato "e lo faremo in modo sostanziale.

Ci scambieremo le nostre considerazioni su questo punto nel prossimo futuro", ha detto Putin.

"La Russia preparerà le sue considerazioni letteralmente nei prossimi giorni, entro una settimana, e le trasmetteremo alla parte americana per la loro considerazione", ha aggiunto. È stato concordato durante i colloqui con Biden di creare una "struttura appropriata per procedere in modo professionale", ha notato Putin. (ANSA).