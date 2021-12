Pechino 2022: anche Gb annuncia boicottaggio diplomatico

(ANSA) - LONDRA, 08 DIC - Dopo gli Usa e l'Australia, anche la Gran Bretagna ha deciso di boicottare le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Lo ha annunciato il primo ministro Boris Johnson.

Durante il Question Time alla Camera dei Comuni, Johnson ha affermato che in genere non sostiene i boicottaggi sportivi ma in questo caso non è stata prevista la partecipazione all'evento di ministri e funzionari britannici, a causa delle presunte violazioni dei diritti umani da parte della Cina.

La mossa del Regno Unito segue passi simili compiuti da altri Paesi occidentali, come l'Australia che ha annunciato di volersi unire agli Stati Uniti in un boicottaggio diplomatico dei Giochi. (ANSA).