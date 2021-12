Covid: Germania, record decessi da febbraio ma cala incidenza

Record di morti per Covid in Germania da 10 mesi. Il Paese ha registrato 527 decessi nelle ultime 24 ore, il numero più alto dal 12 febbraio scorso, rilevano i media internazionali sottolineando comunque che sta decelerando il tasso di incidenza dei casi settimanali, calato da 432 a 427 contagi per 100 mila abitanti.