Covid: Carlo e Camilla spronano chi esita, 'vaccinatevi'

(ANSA) - LONDRA, 08 DIC - Un forte appello a chi esita nel Regno Unito a vaccinarsi contro il Covid e fare la terza dose arriva dal principe Carlo e dalla consorte Camilla.

"Possiamo solo esortarvi a guardare all'evidenza dei nostri reparti di terapia intensiva", si legge in una dichiarazione diffusa dai reali dopo che loro stessi si sono sottoposti al richiamo. E continuano: "Le persone che non sono vaccinate hanno almeno 10 volte più probabilità di essere ricoverate in ospedale o morire rispetto a quelle che hanno ricevuto due dosi di vaccino".

Il loro appello arriva nell'anniversario della prima vaccinazione contro il Covid in Gran Bretagna. L'erede al trono e la duchessa di Cornovaglia hanno elogiato "l'ingegnosità e la determinazione" di coloro che sono coinvolti nella campagna di profilassi che ha visto più di 100 milioni di dosi somministrate da quella prima iniezione nel dicembre 2020. (ANSA).