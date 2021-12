Arresti in Francia, progettavano attacco durante le feste

(ANSA) - PARIGI, 08 DIC - Due uomini di 23 anni sono stati arrestati e messi sotto inchiesta per un progetto "serio e imminente" di attentato jihadista. Secondo fonti degli inquirenti, volevano accoltellare passanti a caso in una strada molto affollata e poi "morire da martiri", per mano delle forze armate francesi. Secondo le Parisien, uno dei due ammette di aver parlato del progetto con l'altro, mentre quest'ultimo nega tutto. Uno dei due è noto alla polizia per la sua radicalizzazione. (ANSA).