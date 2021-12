Usa: il processo contro Steve Bannon partirà il 18 luglio

(ANSA) - WASHINGTON, 07 DIC - L'ex stratega e tuttora grande alleato di Donald Trump, Steve Banno, sarà processato a partire dal prossimo 18 luglio. Dovrà rispondere di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di comparire davanti alla commissione che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso. Bannon aveva chiesto tramite i suoi legali di essere processato a partire dalla metà del prossimo ottobre, in modo da far coincidere l'evento con la vigilia delle elezioni politiche di metà mandato. Ma la richiesta è stata respinta. (ANSA).