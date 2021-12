Siria: Ong, attacco Israele era contro carico armi iraniane

(ANSA) - BEIRUT, 07 DIC - Era un carico di armi iraniane destinate agli Hezbollah libanesi l'obiettivo dell'attacco aereo militare compiuto da Israele nella notte nel porto siriano di Latakia, nel nord-ovest del Paese.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il raid ha preso di mira la zona di container riservata all'esercito siriano e dove solitamente arrivano i carichi di armi iraniane.

L'Osservatorio sottolinea come la Russia, che sostiene militarmente il governo siriano ma che è alleata anche di Israele, abbia consentito ai jet israeliani di agire indisturbati in una zona con un'alta presenza di truppe russe e poco lontano dal quartiere generale della missione militare di Mosca in Siria. (ANSA).