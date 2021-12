Oms Europa, obbligo vaccini deve restare l'ultima spiaggia

(ANSA) - COPENHAGEN, 07 DIC - La vaccinazione obbligatoria deve restare "l'ultima spiaggia". Lo ha detto il responsabile dell'Oms Europa Hans Kluge.

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha quindi chiesto una migliore protezione per i bambini contro il Covid-19, attualmente la fascia di età più colpita, mantenendo la vaccinazione obbligatoria della popolazione come opzione di "ultima risorsa". Per evitare ulteriori chiusure delle scuole e il ritorno dell'insegnamento a distanza, Oms Europa consiglia di rafforzare i test nelle scuole e di prendere in considerazione la vaccinazione degli alunni. "L'uso delle mascherine così come i tamponi dovrebbero essere la norma in tutte le scuole primarie e la vaccinazione dei bambini dovrebbe essere discussa e considerata a livello nazionale, al fine di proteggere le scuole", ha affermato Kluge. Secondo l'Oms, i casi sono attualmente in aumento in tutte le fasce d'età, "con i tassi più alti attualmente riscontrati tra i bimbi di età compresa tra i 5 e i 14 anni". (ANSA).