Omicron: India, ieri 6.822 casi Covid, 23 della variante

(ANSA) - NEW DELHI, 07 DIC - L'India ha riscontrato ieri 6.822 nuovi casi di positività al Covid-19, il dato più basso da 558 giorni a oggi, ovvero da oltre 18 mesi. I decessi sono stati 200, mentre oltre 10.000 persone sono state dichiarate guarite, i casi attivi nel Paese ammontano a 95.014. Con la somministrazione di 793.983 dosi di vaccini nelle ultime 24 ore, il totale delle immunizzazioni nel subcontinente ha superato 1 miliardo 287 mila dosi. Sempre secondo il bollettino del ministero alla Salute, i casi della variante Omicron riscontrati sono 23.

Ieri l'India ha aggiunto il Ghana e la Tanzania alla lista dei Paesi definiti "a rischio" per la nuova variante, che comprende molti paesi europei, Sudafrica, Brasile, Botswana, Cina, Mauritius, Nuova Zelanda, Zimbabwe, Hong Kong, Singapore e Israele: i viaggiatori in arrivo da questi Paesi devono sottoporsi obbligatoriamente al test all'arrivo e a una settimana almeno di quarantena. (ANSA).