Omicron: da oggi in Gb doppio tampone per i viaggiatori

(ANSA) - LONDRA, 07 DIC - Da oggi per chi viaggia nel Regno Unito (dai 12 anni di età in su) è in vigore il doppio tampone: un test da compiere nelle 48 ore prima della partenza, l'altro una volta arrivati in Gran Bretagna ed è previsto l'autoisolamento in attesa del risultato. La misura, introdotta per contenere la diffusione della variante di coronavirus nota come Omicron, si applica anche a chi ha completato il ciclo di vaccinazione.

La nuova variante si sta diffondendo nel Paese, con focolai interni da cui emergono contagiati che non hanno avuto contatti con persone in arrivo dall'estero, e secondo gli scienziati il numero di casi sino a ora registrato, 336, è sottostimato rispetto alla situazione reale. Lo ha ribadito oggi il professor Tim Spector, a capo del progetto chiamato Zoe Covid Symptom, secondo cui il dato reale si aggira fra i mille e i duemila contagi. A fronte di questa situazione ha espresso qualche dubbio sulle restrizioni: "Hanno senso inizialmente quando i casi sono davvero bassi qui e molto alti in altri Paesi, ma quando raggiungiamo un equilibrio, secondo me ha davvero poco senso tenerle in vigore". (ANSA).