Austria, lunedì fine lockdown per vaccinati, resta per i no vax

(ANSA) - BOLZANO, 07 DIC - In Austria il lockdown finesce lunedì per i vaccinati e guariti, mentre proseguirà per i no vax. Lo ha annunciato il cancelliere Karl Nehammer. Il 13 dicembre per gli immunizzati apriranno non solo i negozi, ma anche i ristoranti, gli alberghi e i mercatini di Natale. Chi si fa vaccinare esce dal lockdown, ha precisato Nehammer. Con il lockdown generalizzato - ha aggiunto - "è venuto meno un incentivo per la vaccinazione". Il cancelliere non ha escluso diversificazioni nei laender più colpiti dalla pandemia. Vienna - ha annunciato il sindaco Michael Ludwig - riaprirà i ristoranti e hotel solo il 20 dicembre. (ANSA).