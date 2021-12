Assalto Congresso, l'ex capo staff di Trump non collabora più

(ANSA) - WASHINGTON, 07 DIC - Retromarcia di Mark Meadows, l'ex capo dello staff della Casa Bianca di Donald Trump, che attraverso il suoi legali ha fatto sapere di non voler più cooperare con la commissione del Congresso che indaga sull'assalto di Capitol Hill del 6 gennaio scorso. Lo riporta la Cnn.

Meadows aveva accettato di essere ascoltato dalla commissione, diventando così il testimone più vicino all'ex presidente americano. Ma i legali ora spiegano che l'atteggiamento della commissione ha reso l'apparizione di Meadows "insostenibile": secondo l'ex capo dello staff della Casa Bianca infatti non sarebbero stati rispettati gli accordi sul limitare le domande e a richiesta di informazioni a un ambito non protetto dall'immunità che spetta all'esecutivo e, dunque, all'ex presidente Trump. (ANSA).