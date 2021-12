Usa:amministratore delegato licenzia 900 dipendenti via Zoom

(ANSA) - NEW YORK, 06 DIC - Il Ceo della società di mutui Better.com ha licenziato 900 dipendenti via Zoom. Vishal Garg ha annunciato che l'azienda lascerà a casa poco prima delle feste di fine anno circa il 9% della sua forza lavoro, e lo ha fatto con una chiamata di gruppo in remoto. "Se siete in questa chiamata, fate parte dello sfortunato gruppo che viene licenziato - ha detto Garg secondo una registrazione diffusa dalla Cnn - Il vostro impiego qui è terminato con effetto immediato". Quindi ha affermato che i dipendenti potrebbero ricevere una e-mail dalle risorse umane con ulteriori dettagli.

Tra le cause con cui il Ceo ha motivato la decisione ci sono presunti problemi legati alle prestazioni e alla produttività: Garg ha accusato anche i dipendenti di "rubare" ai loro colleghi e clienti essendo improduttivi e lavorando solo due ore al giorno. (ANSA).