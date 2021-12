Taiwan alle prese con una invasione di rospi giganti

(ANSA) - TAIPEI, 06 DIC - I rospi sono un simbolo di prosperità e fortuna a Taiwan, ma l'inaspettata scoperta di una specie invasiva ha spinto funzionari e ambientalisti a lottare per contenere la loro diffusione.

Con le torce in mano e protetti da guanti protettivi, decine di volontari della Taiwan Amphibian Conservation Society hanno lavorato tutta la notte alla ricerca dei rospi delle canne, una specie particolarmente tossica e di grandi dimensioni finora mai individuata sull'isola, tra i campi di riso e gli orti. La loro presenza si è particolarmente concentrata a Chaotun, una cittadina ai piedi della catena montuosa centrale di Taiwan.

I rospi delle canne sono originari dell'America meridionale e centrale e, sebbene siano stati introdotti in Australia e nelle Filippine, non erano mai stati visti a Taiwan. (ANSA).