Russia manderà sulla Iss miliardario giapponese Maezawa

(ANSA) - BAIKONUR, 06 DIC - La Russia invierà mercoledì il miliardario giapponese Yusaku Maezawa alla Stazione Spaziale Internazionale in una mossa che segna il ritorno di Mosca al settore del turismo spaziale, ora in forte espansione dopo una pausa decennale.

Maezawa, uno degli uomini più ricchi del Giappone, 46 anni, decollerà dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan a bordo di una navicella spaziale Soyuz battente bandiera giapponese, accompagnato dal suo assistente Yozo Hirano.

La missione porrà fine a una pausa decennale nel programma di turismo spaziale russo che non accetta turisti dal 2009: l'ultimo passeggero era stato in quell'anno il co-fondatore canadese del Cirque du Soleil Guy Laliberte.

In ottobre l'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva però inviato sulla Iss l'attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko per girare le scene del primo film in orbita nel tentativo di battere un progetto rivale di Hollywood. (ANSA).