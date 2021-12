Germania: nel governo del dopo Merkel la metà sono donne

(ANSA) - BERLINO, 06 DIC - Il nuovo governo tedesco che sarà guidato dal cancelliere in pectore Olaf Scholz sarà composto al 50% da ministre e al 50% da ministri. Alle otto donne andranno i dicasteri di Interni (la prima volta in assoluto a guida femminile), Esteri, Difesa, Edilizia, Cooperazione allo sviluppo, Ambiente, Famiglia ed Educazione.

Il 72% del bilancio dello Stato verrà invece controllato dai 7 ministeri nelle mani del partner maggioritario della nuova coalizione di governo, cioè il partito socialdemocratico, mentre il 18% sarà nelle mani dei Liberali e il 10% in quelle dei Verdi, secondo quanto rivela la testata economica Handelsblatt.

Stando al calcolo fatto sul bilancio 2022, l'Spd potrà contare infatti su un portafoglio da 272, 3 miliardi, i liberali del Fdp su 65,8 miliardi e i Verdi - il secondo partner di coalizione per voti raccolti alle ultime elezioni - su 39,1 miliardi.

