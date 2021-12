Covid: Brasile, assembramenti pre-carnevale allarmano esperti

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 06 DIC - Continuano ad essere oggetto di polemica, in Brasile, gli assembramenti che si susseguono in molte città nonostante gli inviti alla cautela delle autorità sanitarie per la pandemia di coronavirus ancora in corso.

Negli ultimi giorni a Rio de Janeiro, per esempio, la folla ha preso di assalto gli spettacoli musicali organizzati in vari punti della metropoli per la Giornata nazionale della samba, celebrata ufficialmente il 2 dicembre ma con festeggiamenti prolungati per tutto il fine settimana, come ha rilevato Cnn Brasil.

Per l'occasione sono stati installati tre palchi con numerosi concerti, mentre 15 'rodas de samba' avvenivano in altrettanti quartieri sparsi nella parte settentrionale di Rio.

Nonostante l'accesso fosse consentito solo ai vaccinati, pochi spettatori indossavano la mascherina (ancora obbligatoria nella città carioca in caso di assembramenti) e mantenevano distanziamento sociale tra di loro.

La commemorazione incriminata, che ha fatto da "prova di riscaldamento" per il carnevale 2022, preoccupa gli esperti non solo per l'emergere di casi della variante Omicron, ma anche per il focolaio influenzale nel frattempo scoppiato in città.

(ANSA).