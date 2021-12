Talebani, infondate accuse esecuzioni sommarie ex soldati

(ANSA) - KABUL, 05 DIC - Si tratta di accuse "senza prove, infondate, le rigettiamo": così il portavoce del ministero dell'Interno talebano risponde alle gravi preoccupazioni espresse da Stati Uniti e Paesi occidentali per le notizie di "esecuzioni sommarie" in Afghanistan, vittime gli ex soldati governativi.

La morte di alcuni ex militari, sottolinea il portavoce Qari Sayed Khosti in un videomessaggio alla stampa, è da imputare "a rivalità personali" e non ha una pratica sistematica posta in essere dai nuovi padroni di Kabul. Se ci sono prove "le mostrino", ha concluso. (ANSA).