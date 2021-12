India: 13 civili uccisi dalla polizia nel nordest

(ANSA) - NEW DELHI, 05 DIC - Le forze di sicurezza indiane hanno ucciso ieri 13 civili nello Stato nordorientale del Nagaland dopo aver sparato contro un camion e successivamente aperto il fuoco sulla folla che si era radunata per protestare contro l'attacco: lo ha reso noto oggi la polizia. "La situazione nell'intero distretto di Mon è molto tesa in questo momento - ha detto un agente di polizia del Nagaland, Sandeep M. Tamgadge -. Abbiamo 13 morti confermati, tra cui un lavoratore proveniente da un altro Stato". L'episodio è avvenuto vicino al confine con la Birmania. (ANSA).