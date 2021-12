Mali: attacco ad autobus, almeno 31 civili morti

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Almeno 31 persone sono state uccise ieri in Mali in un attacco ad un autobus carico di civili da parte di miliziani armati non identificati: lo hanno reso noto le autorità locali, secondo quanto riporta la Bbc.

L'autobus, proveniente dal villaggio di Songo, era diretto al mercato di Bandiagara, una località a circa 10 km di stanza nel centro del Paese. Fonti locali hanno indicato che gran parte delle vittime sono donne che si recavano al lavoro al mercato.

I miliziani hanno prima aperto il fuoco uccidendo l'autista e poi hanno incendiato l'autobus. Secondo il sindaco di una vicina cittadina, Moulaye Guindo, ci sono numerosi feriti oltre a un numero imprecisato di dispersi.

L'attacco, che non è stato ancora rivendicato, è avvenuto nella regione di Mopti, da mesi teatro di violenze da parte di combattenti legati all'Isis e ad al-Qaida. (ANSA).