Indonesia: si risveglia il vulcano Semeru

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - A distanza di meno di un anno dalla sua ultima eruzione, si è risvegliato il vulcano Semeru situato nella parte est dell'isola di Giava, coprendo di cenere i villaggi della zona e costringendo i residenti a lasciare le proprie abitazioni. Lo riporta la Bbc, che cita l'agenzia di stampa locale Antara.

Secondo l'agenzia, l'eruzione - che segue quella del gennaio scorso - ha prodotto una nuvola di cenere abbastanza grande da bloccare i raggi del sole in due distretti. Nel frattempo, le autorità hanno avvertito le compagnie aeree sulla presenza della nuvola, che arriva fino a un'altitudine di 15mila metri.

Da parte sua, il Centro consultivo sulle ceneri vulcaniche (VAAC) a Darwin, in Australia, ha reso noto che la nuvola si sta spostando verso sudovest dalla sommità del vulcano a 3.676 metri sul livello del mare.

Finora non si segnalano vittime. Video pubblicati sui social mostrano i residenti in fuga sullo sfondo della gigantesca nuvola di cenere che si alza nel cielo. (ANSA).