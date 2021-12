Gentiloni, Fitch conferma che Italia va in giusta direzione

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "La decisione di Fitch" di alzare il rating dell'Italia a BBB da BBB- "conferma il fatto che l'Italia sta andando nella giusta direzione. Il livello di crescita mostra che l'Italia è tra i Paesi che stanno crescendo di più - credo che solo la Francia crescerà di più quest'anno - e anche nel 2023 è prevista una crescita intorno al 2,5%: una cosa che non accade da anni. Questa è la via maestra per uscire" dalla crisi della pandemia, "perché se hai un livello così alto di debito, la crescita è la prima via d'uscita". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, parlando a Roma alla 7/ma edizione dei Med Dialogues. (ANSA).