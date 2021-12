Di Maio, l'Italia impegnata per i diritti nel Mediterraneo

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Nel corso del 2021, l'Italia, come presidenza del G20 e partner del Regno Unito per la Cop26, ha promosso costantemente l'impegno internazionale sulle sfide con cui la regione Mena si confronta. L'obiettivo che ci ha guidato in questa azione, che continueremo a perseguire, è la costruzione di un futuro incentrato sulle persone e sui loro diritti. Anche nel grande Mediterraneo allargato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo discorso di chiusura della 7/ma edizione dei Med Dialogues, promossi da Farnesina e Ispi. (ANSA).