Borrell, nostra Via della Seta è sostenibile

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - "Noi offriamo una Via della Seta sostenibile perché le persone lavorino con noi, per molti Paesi quella della Cina non lo è": lo ha detto Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, parlando dei rapporti tra Ue ed Africa alla Conferenza Roma Med Dialogues, promossa da Ministero degli Esteri e dall'Ispi, con ANSA media partner e alla sua ultima giornata.

Dopo aver premesso che l'Ue "fornisce risorse e partnership" destinate al continente, Borrell si è soffermato sulle infrastrutture digitali e sulla loro importanza, ribadendo l'intenzione di costruire connettività nel mondo al servizio dell'interattività: "Vogliamo offrire a tutti i partner un buon accordo", ha concluso. (ANSA).