Ultradestra preparava attentato, 5 arresti a Helsinki

(ANSA) - HELSINKI, 03 DIC - Cinque uomini sono stati arrestati ad Helsinki, accusati di terrorismo, per aver pianificato un attentato che si ritiene legato agli ambienti di estrema destra.

I cinque uomini, tutti intorno ai 25 anni, sono stati posti in custodia cautelare con l'accusa di terrorismo, ha reso noto la polizia. "I soggetti, secondo le indagini preliminari, mostrano tendenze accelerazioniste di estrema destra", ha detto in una conferenza stampa l'esperto dei servizi di sicurezza Supo, Eero Pietila, aggiungendo che si tratta del primo caso sospetto di terrorismo di estrema destra in Finlandia. L'accelerazionismo è un'ideologia suprematista bianca che è stata collegata a sparatorie di massa negli Stati Uniti, in cui i seguaci mirano a seminare divisione e tensioni interrazziali nella società.

(ANSA).