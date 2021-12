Omicron: esperti Sudafrica, ritmo diffusione mai visto prima

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - In Sudafrica e soprattutto nel Gauteng, la provincia più colpita, l'aumento dei contagi da Covid spinti dalla variante Omicron è rapidissimo, viaggia "ad un ritmo mai visto" nelle precedenti ondate della pandemia, ma i sintomi della malattia rimangono lievi. Lo ha sottolineato Bruce Mellado, consulente del governo provinciale al Daily Maverick.

Angelique Coetzee, presidente della South African Medical Association, ha affermato che la capacità di diffusione di Omicron ('R') si ritiene superiore a 6, più alto di quello di Delta: "Sappiamo attualmente che il virus è trasmissibile.

Secondo gli scienziati, il valore R è 6,3", ha sottolineato alla Bbc, secondo quanto riporta il Guardian.

A Gauteng, la popolosa provincia che comprende Johannesburg e la capitale Pretoria, i funzionari della sanità pubblica affermano che i tassi di casi positivi sono aumentati dal 2% di metà novembre al 24% di questa settimana.

La maggior parte dei casi osservati finora nella provincia - ha ribadito Coetzee - è stata descritta come lieve, con la maggior parte delle infezioni concentrate nei pazienti più giovani che costituiscono una percentuale significativamente maggiore dei non vaccinati del Paese. (ANSA).