Nove Onlus, una t-shirt per l'Afghanistan

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - L'associazione Nove Onlus, in collaborazione con il Fashion brand Christine Bi, ha lanciato nel corso di un evento la vendita di una t-shirt a sostegno del programma Lifeline, i proventi serviranno per una Unità Sanitaria Mobile con a bordo un medico ed una ginecologa che, in collaborazione con la ong afgana Afga, fornirà assistenza medica e servizi sanitari a 13.000 persone a Kabul.

'L'iniziativa http://tshirtperafg.it/phone/index.html - si legge in una nota - è un manifesto di solidarietà nei confronti delle donne afghane, che con il ritorno dei talebani hanno visto svanire i loro diritti, i loro sogni e le loro speranze per il futuro. Un invito a non lasciarle sole, a non permettere che gli sforzi fatti per affrancarsi dalla mentalità integralista cadano nel silenzio e nell'invisibilità e il loro appello sia nuovamente dimenticato'.

'Tutto ciò che viene fatto per il popolo afghano in questo momento così difficile è prezioso. Ringrazio Nove Onlus e Christine Bi per aver scelto una mia immagine per questa iniziativa - ha detto l'artista afghana Rada Akbar - Sono fortunata ad essere in Francia in questo momento e penso ogni giorno a tutte le donne che sono rimaste in Afghanistan'.

Hanno partecipato l'attrice Greta Ferro, la reporter di Barbara Schiavulli, fondatrice di Radio Bullets, e due giovani professioniste afghane evacuate da Kabul con l'aiuto di Nove.

Susanna Fioretti, presidente di Nove, ha sottolineato che nonostante in questo momento la priorità sia far fronte alle emergenze primarie, fame freddo e riduzione di servizi medici stanno mietendo sempre più vittime nel Paese, gli sforzi per sostenere i diritti delle donne devono andare avanti. Riguardo all'educazione femminile, ha aggiunto, 'Nove ha raggiunto un accordo con i talebani per attivare dei corsi di alfabetizzazione per donne adulte che non sono mai state a scuola. E sta trattando per riaprire corsi di formazione e educazione superiore'. (ANSA).