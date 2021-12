Filippine: Maria Ressa potrà andare a Oslo a ritirare Nobel Pace

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - La giornalista filippina Maria Ressa potrà andare in Norvegia a ritirare il Premio Nobel per la Pace.

Lo riporta il Guardian sottolineando che un tribunale filippino ha concesso l'autorizzazione per Ressa, soggetta a limitazioni agli spostamenti legate ad una serie di processi.

La reporter ha condiviso il premio con il giornalista investigativo russo Dmitry Muratov , tra le crescenti preoccupazioni per i limiti alla libertà di parola in tutto il mondo.

La cerimonia, come ogni anno, è fissata per il 10 dicembre, giorno dell'anniversario della morte di Alfred Nobel, nella sede del municipio di Oslo. (ANSA).