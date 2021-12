Covid: oltre 3 milioni di casi in Sudafrica

(ANSA) - JOHANNESBURG, 04 DIC - I contagi da Covid-19 in Sudafrica hanno superato il record dei tre milioni mentre una nuova ondata guidata dalla variante Omicron dilaga in varie zone del Paese. Il governo ha segnalato oggi 16.055 nuovi casi in 24 ore, portando il totale dei contagi accertati in laboratorio a 3.004.203.

"Questo aumento rappresenta un tasso di positività del 24,3 percento", ha affermato l'Istituto nazionale per le malattie trasmissibili (NICD) gestito dal governo nell'aggiornamento quotidiano.

La maggior parte dei nuovi casi segnalati oggi, il 72%, è stata rilevata nella provincia di Gauteng, la più popolosa delle province del Paese. Gauteng, che ospita la capitale Pretoria e il centro economico e finanziario del paese, Johannesburg, si conferma come l'epicentro della nuova variante da quando Omicron vi è stata rilevata per la prima volta la scorsa settimana.

Lunedì un noto epidemiologo, Salim Abdool Karim, aveva previsto che i casi di coronavirus nel Paese più colpito del continente africano avrebbero potuto vedere le infezioni giornaliere più che triplicate questa settimana a oltre 10.000.

La provincia di Gauteng ha superato la proiezione, registrando oggi 11.553 casi. Altre province hanno registrato meno di 1.000 casi ciascuna.

Il forte aumento delle infezioni è attribuito al nuovo ceppo Omicron, altamente contagioso, che è stato segnalato per la prima volta dagli scienziati sudafricani il 25 novembre.

Tuttavia, il numero di decessi rimane ancora relativamente basso, con 25 decessi correlati a Covid-19 segnalati oggi, che portano il numero di morti a 89.944 dall'inizio della pandemia.

(ANSA).