Oms, in Africa i casi di Covid sono aumentati del 54%

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - I casi di coronavirus in Africa sono aumentati del 54% nell'ultima settimana, soprattutto nell'area meridionale. Lo ha detto l'Oms in un briefing sull'andamento della pandemia nel continente precisando che sono in corso delle ricerche per capire se l'impennata sia dovuta alla variante Omicron. Preoccupa la situazione dei vaccini visto che solo il 7,5% della popolazione in Africa (102 milioni di persone) hanno ricevuto due dosi del farmaco anti-Covid. (ANSA).