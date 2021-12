Omicron: primo caso accertato in regione Parigi

(ANSA) - PARIGI, 02 DIC - Un primo caso di variante Omicron del Covid-19 è stato accertato nell'Ile-de-France, la regione di Parigi. Si tratta di un abitante della Seine-et-Marne rientrato da un viaggio in Nigeria. Lo si apprende dalle autorità sanitarie. Si tratta del primo caso di variante Omicron confermato nella Francia continentale fra i positivi al Covid.

Ieri, il portavoce del governo, Gabriel Attal, aveva parlato di 13 casi "sospetti" in attesa di conferma. Nei giorni scorsi era stata annunciata la positività alla variante di un abitante dell'isola de La Réunion, territorio francese nell'Oceano Indiano.

Secondo quanto si apprende, l'uomo positivo alla nuova variante è un cinquantenne, al momento asintomatico. E' stato posto in isolamento, così come la moglie che era in viaggio con lui e che è risultata positiva al Covid ma non ancora alla variante Omicron. Sono in corso accertamenti, per la donna e per una terza persona che vive in casa con la coppia. Nessuno dei 3 è vaccinato. (ANSA).