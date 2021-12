Meghan vince anche l'appello della causa contro il Mail

Meghan Markle ha vinto anche nel ricorso presentato dall'editore dei tabloid Mail e Mail on Sunday dopo la condanna in primo grado nella causa legale per violazione della privacy subita dalla duchessa di Sussex. La Corte d'appello di Londra ha infatti respinto il ricorso di Associated Newspapers.

E' stata "una vittoria non solo per me ma per chiunque altro abbia mai avuto paura di difendere ciò che è giusto", ha dichiarato Meghan. "Ciò che conta di più è che ora siamo a livello collettivo più coraggiosi per rimodellare un'industria dei tabloid che condiziona le persone a essere crudeli e trae profitto dalle bugie e dal dolore che creano", ha aggiunto.