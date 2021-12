Chi era Georges Seurat, Google gli dedica un doodle

Google dedica il doodle di oggi a Georges Seurat, pittore punturista, nell'anniversario della nascita

Seurat è l'artista-chiave del post-impressionismo: nella sua breve esistenza (Parigi, 2 dicembre 1859 – Gravelines, 29 marzo 1891) era riuscito a creare uno stile raffinatissimo, basato su una complessa e rigorosa teoria scientifica dei rapporti tra luce e colore.

Nasce cosi' il Pointillisme, testimoniato da opere come la memorabile 'Domenica a Port-en-Bessin' del 1888 o da 'La Sala da pranzo' di Paul Signac, che usava la nuova tecnica per dare vita ai paesaggi della Costa Azzurra, accesi da toni luminosi e solari. E mentre anche il Simbolismo, attraverso maestri come Denis, guardava alla composizione divisa del colore, era l'avventura umana e artistica di Van Gogh a mettere i reali presupposti della rivoluzione pittorica.