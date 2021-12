Canard Enchainé, per Macron Boris Johnson è un 'clown'

(ANSA) - PARIGI, 02 DIC - "Johnson ha un comportamento da cafone": arrivando a Zagabria, in visita prima di continuare alla volta dell'Italia la settimana scorsa, il presidente francese Emmanuel Macron avrebbe definito così il premier britannico Boris Johnson, stando a quanto riferisce il settimanale satirico Le Canard Enchainé. Sempre secondo lo stesso settimanale, parlando con alcuni collaboratori al seguito, Macron avrebbe detto - lo scorso 27 novembre - che "è molto triste vedere un grande paese, con il quale potremmo fare moltissime cose, guidato da un clown".

Davanti a un gruppo di consiglieri, aggiunge il Canard, Macron avrebbe detto: "BoJo parla con me, è lanciatissimo, tutto va bene, discutiamo da adulti, e poi - prima o poi - ce ne combina una in modo poco elegante. E' sempre la stessa commedia".

Dopo l'ennesimo scontro della recente storia fra Parigi e Londra, quello sui migranti, Macron avrebbe infine dato la sua versione dell'origine dell'atteggiamento di Johnson: "l'origine del suo circo è la Brexit - riporta il Canard - l'accordo viene firmato il 24 dicembre 2020. E subito lui si rende conto che la situazione per i britannici è catastrofica. Distributori senza benzina, prodotti che mancano. Si atteggia a vittima, fa della Francia il suo capro espiatorio, tenta di trasformare tutte le situazioni più semplici in problemi complessi. Da marzo siamo in questa situazione. Lo ha fatto sulla 'guerra della salsiccia', sulla pesca e sul caso dei sottomarini. In privato, si dice dispiaciuto di comportarsi così, ma confessa che deve prima di tutto avere cura della sua opinione pubblica". (ANSA).