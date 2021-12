Arrestato uomo armato davanti all'Onu, cessato allarme

(ANSA) - NEW YORK, 02 DIC - L'uomo armato di fucile da caccia davanti al Palazzo di Vetro dell'Onu "è stato arrestato e non c'è nessuna minaccia per il pubblico". Lo ha scritto in un tweet il dipartimento di polizia di New York, chiedendo al pubblico di "continuare a evitare la zona e aspettarsi rallentamenti nella circolazione stradale".

Il servizio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva chiesto a "tutto il personale e ai delegati nel quartier generale Onu di rimanere al riparo" mentre la zona veniva transennata.

Il Palazzo di Vetro è rimasto per ore in lockdown. (ANSA).