Svizzera: 171 reati in sette mesi, sgominata baby gang

(ANSA) - AOSTA, 01 DIC - Sono accusati di aver commesso 171 reati - furti in esercizi commerciali, furto di veicoli, spaccio di droga, violazioni del codice della strada e danneggiamenti vari - in sette mesi tra febbraio e agosto del 2021: nove giovani, tra cui sette minorenni, sono stati arrestati dalla polizia cantonale del Vallese, dove la baby gang (hanno tutti tra 15 e 20 anni) agiva. Provengono da Svizzera, Giordania, Eritrea e Iraq e sono domiciliati nel Vallese centrale. Il bottino dei loro raid consisteva quasi sempre in denaro. (ANSA).