Omicron: Ue,non sappiamo tutto ma abbastanza da preoccuparci

(ANSA) - BRUXELLES, 01 DIC - "Ringrazio il Sudafrica per la velocità con cui ci hanno avvertiti" su Omicron. "Ci hanno dato l'opportunità di agire velocemente. Ogni giorno conta in questa situazione. L'Oms considera Omicron ad alto rischio, non conosciamo tutto di Omicron, ma sappiamo abbastanza da essere preoccupati. E' una corsa contro il tempo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

(ANSA).