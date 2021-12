Omicron: in Sudafrica casi raddoppiati in un giorno

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - I casi di Covid-19 registrati oggi in Sudafrica sono quasi raddoppiati rispetto a ieri, con 8.561 contagi in 24 ore, con un tasso di positività del 16,5%, a fronte di 4.373. Lo riferisce il National Insitute for Communicable Diseases, citato da Bloomberg. Rispetto ad una settimana fa, prima dell'individuazione della variante Omicron, l'aumento dei casi è di oltre il 400%. (ANSA).