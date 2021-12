Iran, nei colloqui a Vienna confronto su revoca sanzioni Usa

(ANSA) - ISTANBUL, 01 DIC - Il viceministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri ha affermato che la sessione odierna dei colloqui di Vienna per rilanciare l'accordo sul nucleare dedl 2015 (Jcpoa) si concentrerà sulla rimozione delle sanzioni imposte dagli Usa a Teheran dopo il ritiro di Washington dal patto, deciso nel 2018 dall'ex presidente americano Donald Trump. Da parte dell'Iran c'è "ottimismo e serietà per arrivare a un accordo", ha detto Bagheri, che è capo negoziatore per il nucleare di Teheran, ai giornalisti dell'agenzia Irna. (ANSA).