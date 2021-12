Gb: intruso scavalca recinzione del Parlamento, arrestato

(ANSA) - LONDRA, 01 DIC - Momenti di allerta, oggi, all'ingresso del palazzo di Westminster, sede del Parlamento britannico nel cuore di Londra. Un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo aver cercato di scavalcare la recinzione del cortile che lo circonda, all'altezza di Carriage Gate, con intenzioni non ancora chiare.

L'intruso è stato paralizzato da un agente della Metropolitan Police (Scotland Yard) addetto alla sorveglianza degli edifici del potere attraverso la scossa di una pistola elettrica e immediatamente portato via, hanno riferito alcuni testimoni ai media; mentre la stessa Scotland Yard si è affrettata a far sapere di non ritenere al momento che l'episodio abbia nulla a che fare con il terrorismo. (ANSA).