Covid: Ue, nostra strategia garantisce fino a 4,2 mld dosi

(ANSA) - BRUXELLES, 01 DIC - Fino a 4,2 miliardi di dosi di vaccino garantite dalla strategia Ue, il 76% della popolazione adulta nell'Unione vaccinata, e 46 miliardi di euro destinati da Bruxelles e dai suoi Stati membri alla risposta globale per i sieri ai Paesi a reddito medio-basso: sono alcuni dei dati pubblicati dalla Commissione europea su quanto realizzato fino ad oggi nella lotta contro il Covid.

Tra gli elementi centrali si ricorda anche il certificato digitale Ue Covid (in Italia conosciuto come 'green pass') rilasciato in oltre 710 milioni di esemplari, con 51 Paesi collegati nei cinque continenti.

Sotto il profilo economico viene tra l'altro evidenziato che fino ad ora sono stati approvati 22 Pnrr, e che i primi fondi di prefinanziamento nell'ambito del Recovery fund, per un valore di oltre 52 miliardi di euro, hanno già raggiunto 17 Stati membri.

