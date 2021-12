Covid, stop a obbligo vaccino operatori sanità in tutti gli Usa

(ANSA) - NEW YORK, 30 NOV - Un giudice americano blocca l'obbligo di vaccino per gli operatori sanitari in tutti gli stati americani. L'obbligo imposto dal presidente Joe Biden sarebbe dovuto scattare la prossima settimana.

L'ingiunzione del giudice Terry Doughty espande l'ordine emanato lunedì da una corte federale del Missouri, che riguardava inizialmente solo 10 stati. (ANSA).