Usa: sparatoria in un liceo in Michigan, 3 morti

(ANSA) - NEW YORK, 30 NOV - E' di almeno tre morti e sei feriti il bilancio di una sparatoria in un liceo in Michigan. Lo riportano i media americani, sottolineando che il presunto killer avrebbe 15 anni ed è stato fermato dalla polizia.

La sparatoria è avvenuta alla Oxford High School, in un sobborgo di Detroit.

I motivi dietro al gesto folle del teenager non sono ancora chiari e le autorità stanno indagando. L'allerta è scattata poco prima delle 13 ora locale, quando una pioggia di telefonate ha invaso il centralino del 911, il 113 americano. La polizia è arrivata sul posto nell'arco di pochi minuti e, secondo quanto riferito, ha bloccato il killer strappandogli la sua pistola semiautomatica con la quale, comunque, era riuscito a sparare 15-20 colpi (ANSA).