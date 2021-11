Barbados: nuova repubblica nomina Rihanna 'eroina nazionale'

(ANSA) - LONDRA, 30 NOV - Uno dei primi atti della repubblica di Barbados, nata dopo l'addio alla Corona britannica, è stato quello di nominare una delle sue cittadine più famose, la popstar Rihanna, "eroina nazionale". La cantante è stata una sorta di madrina delle cerimonia chiamata 'Pride of Nationhood' in cui dignitari e alti funzionari, fra cui il principe Carlo, hanno salutato la storica transizione dalla regina Elisabetta come capo di Stato di Barbados alla prima presidente, Sandra Mason. E' stata la premier del Paese caraibico, Mia Mottley, a insignire la celebrità internazionale del prestigioso riconoscimento. "Possa tu continuare a brillare come un diamante e portare onore alla tua nazione", ha detto alludendo così a uno dei più grandi successi della cantante, 'Diamonds' del 2012.

