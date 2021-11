Vaccini: Breton, Ue ha dosi a sufficienza per richiamo

(ANSA) - BRUXELLES, 29 NOV - "Molti di voi si chiedono se l'Europa ha abbastanza vaccini per una campagna di richiamo. La risposta è inequivocabile: sì". Lo scrive su Twitter il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, evidenziando che "in meno di un anno, l'Europa è diventata il principale Continente produttore di vaccini nel mondo". (ANSA).