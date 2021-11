Sudafrica, Omicron può spingere casi a 10 mila al giorno

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - La variante Omicron rischia di provocare un'impennata dei casi di coronavirus in Sudafrica che potrebbe far triplicare le infezioni giornaliere. "Mi aspetto che supereremo oltre 10.000 casi al giorno entro la fine della settimana", ha detto Salim Abdool Karim, un noto epidemiologo sudafricano in una conferenza stampa online del ministero della Salute. (ANSA).