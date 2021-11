Omicron: 11 casi in Gb, 'ci attendiamo un aumento'

(ANSA) - LONDRA, 29 NOV - Arrivano a 11 nel Regno Unito (5 in Inghilterra e 6 in Scozia) i casi confermati di persone contagiate dalla variante di Covid nota come Omicron. Lo ha affermato il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, riferendo alla Camera dei Comuni.

"Ci aspettiamo che i casi aumentino nei prossimi giorni", ha sottolineato. Le ultime indicazioni sono che la nuova variante si diffonda più rapidamente e che "c'è una ragionevole possibilità che i nostri attuali vaccini possano essere vulnerabili". Inoltre il ministro ha confermato che verranno seguite le raccomandazioni sulle terze dosi indicate dal Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (JCVI). (ANSA).